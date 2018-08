WienMobil-App bald mit neuen Features

Großer Erfolg für die offizielle Smartphone-App der Wiener Linien: „ WienMobil “ hat in den App-Stores die Marke von 200.000 Downloads überschritten. Seit dem Start im Juni 2017 ist die App auf rund 110.000 Android-Handys und 98.000 iPhones installiert worden. Die zahlreichen Features kommen bei den Usern also bestens an.