The Crew 2 geht endlich an den Start

Nachdem Ubisoft den Starttermin von The Crew 2 bereits Mitte März verraten hat, wurde nun pünktlich zum Start des Open-World-Rennfahr-Games der Launch Trailer veröffentlicht. Das Video zeigt, dass sich die Fans auf die Fortsetzung des Erfolgsgames richtig freuen dürfen. Neben den zahlreichen coolen Fortbewegungsmitteln überzeugt auch die Grafik auf ganzer Linie.

Frühstart mit Gold Edition

The Crew 2 kommt am 29. Juni 2018 weltweit auf PlayStation 4, Xbox One und PC in den Handel. Für diejenigen, die es nicht erwarten können, sich ins Spiel zu stürzen, hat Ubisoft am 26. Juni eine exklusive Play-Early-Periode für alle Inhaber der Gold Edition gestartet. Die The Crew 2 Gold Edition beinhaltet zudem den Season Pass mit neuen Fahrzeugen, Outfits etc.

Vier Motorsportfamilien

In The Crew 2, das von Ubisoft Ivory Tower in Lyon entwickelt wird, können Spieler den amerikanischen Motorsport in den vollständig überarbeiteten und neu gestalteten USA erleben. Das Game prüft die Fähigkeiten von Renn- und Open-World-Fans im endlosen Wettbewerb oder bei der Erkundung – egal, ob alleine oder mit Freunden. Von Küste zu Küste können die Zocker Amerika erkunden und gegeneinander um den Titel des größten Motorsport-Champions antreten. Dabei können sie eine Vielzahl an Autos, Motorräder, Boote und Flugzeuge sammeln. Vier verschiedene Motorsportfamilien inklusive den passenden Fortbewegungsmitteln sind in The Crew 2 verfügbar: Street Racing, Off-Road, Pro Racing und Freestyle.

