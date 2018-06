Ubisoft startet Mega-Rabattaktion

Für Gamer brechen gerade gute Zeiten an: Ubisoft hat am Dienstag einen großen Summer Sale angekündigt. Spieler können dort bei Blockbustern wie Far Cry 5, Assassin's Creed Origins,Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands,Tom Clancy's Rainbow Six Siege oderJust Dance 2019 ordentlich sparen.

Bis zu 80 Prozent billiger

Der Summer Sale findet vom 25. Juni bis 22. Juli 2018 im Handel statt, sowie vom 25. Juni bis 8. Juli 2018 im Ubisoft-Store. Physische Versionen der Ubisoft-Spiele sind bis zu 50 Prozent reduziert. Digitale Versionen einiger Titel sind sogar mit bis zu 80 Prozent Preisnachlass erhältlich. Das gesamte Sale-Angebot umfasst Spiele-Klassiker sowie kürzlich erschienene Titel verschiedener Genres für PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie PC.

