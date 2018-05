Diese Ankündigung dürfte viele Gaming-Fans freuen. Nintendo hat jetzt auf Twitter bekanntgegeben, dass die NES Classic Mini ab Ende Juni 2018 wieder in den Handel kommt. Als der japanische Spieleriese die Retro-Konsole erstmals neu aufgelegt hatte, war sie sofort ausverkauft. Viele Fans, die keines der coolen Geräte ergattert haben, waren deshalb ziemlich enttäuscht.

30 Games und selber Preis

Laut dem Tweet von Nintendo kommt die NES Classic Mini wie beim ersten Comeback mit dreißig vorinstallierten Games (siehe unten). Weitere Spiele kann man aber nicht installieren. Auch der Preis bleibt mit 70 Euro gleich. Der Verkaufsstart erfolgt am 29, Juni. Die beste Nachricht ist aber, dass die Retro-Konsole dieses Mal bis Jahresende verfügbar sein soll. Damit dürften deutlich mehr Fans in den Genuss der Konsole kommen.

Echtes Retrofeeling

Die kompakte Retro-Konsole bietet einige interessante neue Features – darunter drei Darstellungsmodi in HD und frei wählbare Speicherpunkte. Sie sollen die Retro-Titel an heutige Gegebenheiten anpassen und so den Spielspaß erhöhen. Im CRT-Bildschirm-Modus können die Spieler zum Beispiel die Darstellung früherer Röhrenfernseher, inklusive der typischen Scanlines, simulieren. Besonders cool: Die 30 Spiele können wie seinerzeit auf dem NES im Seitenverhältnis 4:3, aber mit gesteigerter Bildschärfe gespielt werden. Der Pixel-Perfect-Modus bietet wiederum eine Ansicht, die jeden Pixel als exaktes Quadrat abbildet. Da kommt beim Zocken echtes Retrofeeling auf. Weiters sollen die Konsole und das (mitgelieferte) HDMI-Kabel für flüssige Bildfolgen in 60Hz sorgen.

Diese 30 Games sind vorinstalliert

Balloon Fight

BUBBLE BOBBLE

Castlevania

Castlevania II: Simon’s Quest

Donkey Kong

Donkey Kong Jr.

DOUBLE DRAGON II: THE REVENGE

Mario

Excitebike

FINAL FANTASY

Galaga

GHOSTS‘N GOBLINS

GRADIUS

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Mario Bros.

MEGA MAN 2

Metroid

NINJA GAIDEN

PAC-MAN

Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

StarTropics

SUPER C

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Tecmo Bowl

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

