Sony hat mit der Neuauflage von God of War aufs richtige Pferd gesetzt. Der exklusiv für die PS4 entwickelte Titel hat sich in den ersten drei Tagen weltweit über 3,1 Millionen Malverkauft und ist damit offiziell der am schnellsten verkaufte First Party-Titel für PlayStation 4. Damit kommt God of War mit einem Paukenschlag aus seiner achtjährigen Pause der Marke zurück.

Top-Bewertungen

Die 3,1 Millionen Verkäufe beinhalten sowohl die Durchverkaufszahlen der Blu-ray Disc, als auch die Downloads der digitalen Version aus dem PlayStation Store aus dem Zeitraum vom 20. bis 22. April 2018. Laut Sony zählt God of War auch zu den am besten bewerteten PS4-Spielen überhaupt.

