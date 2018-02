Seien Sie mit dabei wenn am Freitag, den 2. März DJ-Star Alex Christensen (Das Boot) die neue Event-Serie „Ausklang“ im Club Schwarzenberg eröffnet. ÖSTERREICH bringt sie und drei Freunde als VIPs zum großen Opening. VIP-Tisch, eine Flasche Vodka und Beigetränke inklusive!

Mitspielen. Und so sind Sie dabei: Einfach ein Mail an 24024@oe24.at schicken und mitspielen. Der Gewinner wird am Donnerstag benachrichtigt und steht auf der Gästeliste.

Seit Oktober 2017 ist Club Schwarzenberg der heißeste Wiener Club und bringt Ibiza-Flair und Entertainment auf höchstem Niveau in die Bundeshauptstadt. Mit dem Engagement der „Ausklang“-Crew setzen die Betreiber wieder einmal neue Standards in Wien.