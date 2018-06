6 Wochen Urlaub für Alle!

Als weitere Maßnahme erhöht HORNBACH Österreich das Einstiegsgehalt aller MitarbeiterInnen ab Juli 2018 von 1.750,- Euro auf 1.820,- Euro.

Über Hornbach:

HORNBACH ist ein unabhängiges, familiengeführtes und börsennotiertes Großunternehmen, das im Geschäftsjahr 2017/2018 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2018) einen Umsatzanstieg (netto) um 5,1 Prozent auf über 4,1 Mrd. Euro verzeichnete. 1877 gegründet, kann HORNBACH als einziges Unternehmen der Baumarkt–Branche auf eine sechs Generationen überdauernde Firmengeschichte zurückblicken. Derzeit betreibt der Konzern 156 Bau- und Gartenmärkte in neun Ländern Europas. Seit 1996 ist HORNBACH in Österreich tätig. Verkaufskonzept und Sortiment sind ganz auf die Bedürfnisse von Projektkunden und Profis ausgerichtet. HORNBACH garantiert seinen Kunden dauerhaft niedrige Preise und ist damit Preisführer in der Branche. Die hohe Qualität der Beratung und der exzellente Service wurden dem Unternehmen in zahlreichen unabhängigen Tests und Studien bescheinigt. Mit Pionierleistungen wie dem ersten kombinierten Bau- und Gartenmarkt (1968), dem ersten Megastore (1980) und dem ersten Baumarkt mit Drive-in (2003) beweist HORNBACH ständig aufs Neue seine Innovationskraft. HORNBACH gilt seit Jahrzehnten als Jobmaschine: Mittlerweile sind über 19.000 Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Seit Jänner 2013 gibt es in Österreich den mit dem EURO Label zertifizierten Hornbach Onlineshop unter www.hornbach.at.