ANTI-HITZE-TIPPS FÜR EINE KÜHLE WOHNUNG

Denn die Hitze schleicht sich leider ganz schnell ein, staut sich und ist dann nur schwer wieder rauszubekommen. Schon unsere Großeltern wussten, wie man bei hohen Temperaturen eine kühle Wohnung bewahren kann. Auf diese bewährten Methoden setzen auch die Experten von Vorwerk Kobold – denn kein moderner Lifehack hilft so gut, wie diese 4 Anti-Hitze-Tricks.

1. Gewaschene Wäsche im Zimmer aufhängen

Feuchte Handtücher, die in den Räumen aufgehängt werden, sind ein beliebter Trick, um die Raumtemperaturen zu senken. Zwei Fliegen mit einer Klatsche schlägt man, wenn die gewaschene Wäsche im Zimmer auf einem Ständer luftgetrocknet wird. Durch die Verdunstung des Wassers sinkt langsam, aber sicher die Raumtemperatur und auch der Wäschetrockner als weitere Hitzequelle (siehe Tipp 3) fällt damit weg.

2. Für frische Luft sorgen

Dieser Trick hilft vielleicht nicht direkt gegen die Sommerhitze, die Luft wird jedoch in den Wohnräumen nicht ganz so stickig wahrgenommen, wenn sie frisch duftet und weniger Schmutz- und Staubpartikel herumschwirren. „Gerade, wenn man mit Ventilatoren arbeitet, um einen angenehmen Luftzug herbeizuführen, können Staub und abgestandene Luft für Unbehagen sorgen“, weiß Norbert Schechner, Abteilungsleiter bei Vorwerk Kobold. „Damit wegen der Staubschicht nicht noch zusätzliche Arbeiten im Haushalt anfallen und jeden Tag staubgesaugt werden muss, kann ein Saugroboter ein guter Helfer sein.“

3. Elektrogeräte ausschalten

Ob Computer, Herd, Kaffeemaschine, Bügeleisen oder Lampen – alles, was gerade nicht benötigt wird, sollte ausgeschaltet werden. Denn Elektro-Geräte geben Wärme ab, welche die Raumtemperatur nur weiter nach oben treiben. Auch beim Kochen kann nachgeholfen werden, indem vermehrt Abzugshauben im Sommer zum Einsatz kommen. Diese tragen den warmen Dunst dann einfach nach draußen und er kann sich nicht in den Wohnräumen verteilen.

4. Tagsüber abdunkeln und nicht lüften

„Auch das allbekannte Abdunkeln und Fensterschließen während der Sommertage ist wichtig, damit die Wohnräume nicht so schnell aufheizen. Das funktioniert am besten mit blickdichten Rollos oder Vorhängen“, erklärt Schechner. Für Frischluft sorgt man idealerweise in der Nacht oder frühmorgens, wenn die Luft am kühlsten ist. Im Sommer kann das auch erst ab 23 Uhr der Fall sein. Wichtig ist dabei, einen starken Durchzug zu schaffen. Stoßlüften mit allen Fenstern gleichzeitig verteilt die Luft am besten. Fensterkippen ist die schlechteste Variante, wissen die Profis.

