Beton ist ein hartes Geschäft.

Wir sind faire Verhandler und nur eines ist härter als unser Produkt. Unser Handschlag.

Die Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H. ist Teil der Schmid Industrieholding und Qualitäts-Anbieter im Segment Transportbeton. Mit 18 eigenen Standorten und über 200 Mitarbeitern zählt das Unternehmen sowohl zu den größten als auch kompetentesten Anbietern von Transportbeton in Ostösterreich. Der Fuhrpark von 90 eigenen Fahrzeugen und ebenso vielen Frächter-Fahrzeugen gewährleistet eine pünktliche Lieferung und die flexible Abwicklung von Aufträgen jeglicher Größenordnung.

Auszug aus unserem Sortiment

Normalbeton in allen Güten

Stahlfaserbeton

Kunststoff-Faserbetone (brandbeständige Betone) zur Minimierung des Risikos von Früh-Schwindrissen

Weißbeton

Farbbetone in Rot, Braun, Schwarz - durch Beimengung eines Farbstoffs gezielt und dauerhaft machbar (auch blau und gelb sind möglich).

Straßen- Ober- und Unterbetone für Verkehrsbereiche, die extrem hohen Belastungen ausgesetzt sind.

Betone für Kläranlagen

Pflaster-Drain-Beton (Gehsteige, Unterpflasterungen, Fußgängerzonen,…)

Selbstverdichtender Beton oder Self Compacting Concrete (SCC) genannt. Homogener, weicher und äußerst fließfähiger Beton. Verdichtet sich aufgrund seiner Zusammensetzung selbst, ohne Entmischungen.

Ökobeton

KIES

In unseren eigenen Werken bauen wir Kies in allen Sorten und Güten ab. Unsere Kiesaufbereitungsanlagen verfügen über eine Wasch- u. Brechanlage, sowie Klassieranlage für die Sandrückgewinnung und sind auf den modernsten Stand der Technik ausgelegt. Unsere Standardproduktpalette umfasst Korngemische wie:

Rundkorn von 0,063mm - 32,0mm

Kantkorn von 0,063mm – 22,0mm

Weiters erzeugen wir Grobkörnungen von 32mm bis 100mm, sowie Frostschutz von 0mm bis 100mm.

BETONBLOXX

Modulares Wandsystem aus Betonblöcken. Aufbau ohne Schalungsaufwand und Mörtel. Flexibel versetzbar. Vielseitig in der Anwendung (Trennung von Schüttgut, Recyclingboxen, Fahrsilos, Lärmschutzmauern, Hangsicherung,…)

RECYCLING

Als nachhaltiges Unternehmen bieten wir unseren Kunden im Werk Mauer und Großwilfersdorf die fach- und umweltgerechte Entsorgung von Baurestmassen an.

Speziell ausgebildete Mitarbeiter trennen die Materialien in Betonrestmassen, Asphalt und Mischfraktionen. Dabei achten wir besonders auf den Grad der Verunreinigung wie Holz, Kunststoff, Eisen usw. Sogar der Bauschutt wird von uns aufbereitet und wiederverwertet. Was wir nicht mehr verwerten können, wird an externe Recycling- und Sammelstellen weitergeleitet.

Diashow Bildergalerie Wopfinger © Wopfinger Transportbeton © Wopfinger Transportbeton © Wopfinger Transportbeton © Wopfinger Transportbeton © Wopfinger Transportbeton © Wopfinger Transportbeton 1 / 6

× Bildergalerie Wopfinger

Unsere Standorte:

Wien:

Wien-Liesing; Wien-Freudenau

NÖ:

Gerasdorf, Eggendorf; Hütten bei Grimmenstein, Stockerau, Grafenwörth, Untersiebenbrunn, Gloggnitz, Mauer b. Amstetten, Kendl, Nußdorf/Traisen

Bgld:

Markt Allhau, Parndorf, Sieggraben, Steinbrunn

Stmk:

Ilz, Großwilfersdorf

Link zur Übersichtskarte und direktem Kontakt zum jeweiligen Beton-Experten Ihrer Region:

Kontakt:

ZENTRALE OBERWALTERSDORF

Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H.

Brückenstraße 3

A-2522 Oberwaltersdorf

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF!

+43/2253/65 51-0

office@wopfinger.com

www.wopfinger.com