So lautet die wichtigste Frage, die sich Vermieter stellen, wenn sie Mietinteressenten gegenüberstehen. Schließlich sollen sich Mietobjekte als Investition lohnen, was dann gewährleistet ist, wenn der Mieter zahlungskräftig ist.

Vermieter sind darauf angewiesen, dass Mieter ihre monatliche Mietzahlung leisten.

Das größte Problem ist, dass bei Ausfällen der Mietzahlungen, die Kündigung erst gerichtlich durchgesetzt werden muss. In Österreich dauert der Zeitraum von der Kündigung des Mietverhältnisses bis zur Zwangsräumung an die 13 Monate. Die Kosten für die Zwangsräumung und den Anwalt bleiben in der Regel jedoch beim Vermieter – zusätzlich zum entstandenen Mietausfall.

Die Bonitätsprüfung CheckRental - ist unsere Problem-Lösung

Umso wichtiger ist es für Vermieter, sich rechtlich und finanziell so gut wie möglich gegen Mietausfälle abzusichern. Mit der Bonitätsprüfung CheckRental lässt sich dies herausfinden.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte deshalb beim Besichtigungstermin, im persönlichen Gespräch mit dem potentiellen Mieter, die Einwilligung einer Selbstauskunft über CheckRental veranlassen und somit auf eine schnelle, transparente Bonitätsprüfung vor dem Unterschreiben des Mietvertrages auf keinen Fall verzichten.

Wie Vermieter die Liquidität ihres Mieters einschätzen können - CheckRental liefert das Ergebnis

Mit CheckRental bekommt erstmals in Österreich der Vermieter die Möglichkeit einer Bonitätsprüfung seines zukünftigen Mieters !

Wie ?? Durch die einfache, schnelle und aussagekräftige Selbstauskunft des Mieters.

