„Erfolgsfaktoren für Immobilienmakler“

Praxisthemen mit rechtlich relevanten Grundlagen zu vereinen ist das Ziel der Webinar-Reihe „Erfolgsfaktoren für Makler“, die in Kooperation zwischen dem Linde Verlag und RE/MAX Austria stattfindet. In 12 Modulen behandeln anerkannte Experten aus dem Immobilienbereich Themen wie Kooperationen von Maklern,Social Media-Marketing, After Sales-Strategien, Zivilrecht & Konsumentenschutz und für Makler relevantes Steuerrecht.

Örtlich unabhängig können Makler österreichweit online an den Webinaren teilnehmen, die auch als Nachweis für die jährliche Weiterbildung nach ONR 43001-1, Immobilienmakler-Assistent/in geeignet und akkordiert sind.



Der Linde Verlag und RE/MAX zeigen sich erfreut über die Kooperation, wie auch Mag. Klaus Kornherr, Geschäftsführer des Linde Verlags, bestätigt: „Wir profitieren von den Synergien zweier starker Partner und können so Maklern ein erstklassiges neues Weiterbildungsformat bieten – damit setzen wir gemeinsam neue Maßstäbe.“

„Die Verbesserung des Maklerimages ist uns ein großes Anliegen. Die Kooperation mit Linde gibt uns allen die Chance, erprobte Arbeitsweisen und Strategien in einen rechtlich perfekt geformten Rahmen zu verpacken und Kunden hoch zufrieden zu machen!“, ergänzt KR Christian Hrdliczka von der RE/MAX Akademie.



Die Module sind einzeln oder als Webinar-Reihe buchbar. Alle Webinar-Termine und Inhalte finden Sie unter: www.lindecampus.at