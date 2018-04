Hammerlehre-Infotage

Die Tage der HAMMERLEHRE stehen vor der Tür: An den Samstagen 28. April und 5. Mai, jeweils von 9 bis 14 Uhr, in der Berufsschule Bau in Wien 22, wird interessierten Jugendlichen die Möglichkeit geboten, selbst Tätigkeiten im Bauwesen auszuprobieren. Unter Anleitung von Meister und Lehrling wird mit Engagement viel Platz für Kreativität zur Erprobung der Berufe Bodenleger, Maler und Beschichtungstechniker, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutztechniker, Pflasterer, Lederwarenerzeuger und Sattler, Stuckateur und Trockenausbauer sowie Tapezierer und Dekorateur geschaffen. Hier dürfen die Jugendlichen selbst ans Werk gehen und ihre Talente und Fähigkeiten entdecken. Erste Schritte in Richtung einer Entscheidung für eine Lehre werden gesetzt.