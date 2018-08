Jetzt wird gebaut!

Das Projekt mit rund 500 hochwertigen Wohneinheiten verfügt mit seiner Lage über eine exzellente Verkehrsanbindung und wird zudem eine Reihe an Extras für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die Allgemeinheit bieten. So ist u.a. die Umsetzung eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts angedacht, außerdem wird mittels Überplattung das rechte Donauufer erschlossen, was zum einen großzügige öffentliche Freiflächen eröffnet und darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung leistet.

Partnerschaft verbindet geballtes Immobilien-Know-how

Die Geschäftsführung der Entwicklungsgesellschaft MARINA TOWER Holding GmbH erfolgt seitens IES Immobilien durch Dr. Markus Teufel sowie seitens BUWOG durch Andreas Holler. In den vergangenen Monaten der Planung ließen beide Projektpartner ihr umfangreiches Know-how in die Weiterentwicklung und Optimierung des MARINA TOWERS sowie dessen Umfeld einfließen. Vor kurzem wurde nun auch der Vertrag mit dem Generalunternehmer unterzeichnet, womit einer Fertigstellung des MARINA TOWERS nichts mehr im Weg steht.

„Das innovative Konzept des Projekts MARINA TOWER passt ausgezeichnet in die Strategie der BUWOG Group, in Wien auch unter dem Dach der Vonovia im Wohnungsneubau mit weiteren großvolumigen Projekten zu wachsen und neue Wohngebiete zu erschließen. Dabei auch einen öffentlichen Mehrwert für die Allgemeinheit zu schaffen, ist ein weiteres großes Plus. Wir freuen uns, die langjährige Wohnbauexpertise der BUWOG in das Projekt Marina Tower einzubringen und gemeinsam mit unserem Development-Partner IES ein bereits weit über die Grenzen Wiens hinaus bekanntes Projekt erfolgreich zu entwickeln“, sagt Andreas Holler.

„Wir freuen uns sehr, mit der BUWOG einen Partner für die Umsetzung unserer Vision zum Marina Tower gefunden zu haben. Gemeinsam werden wir das innovative und anspruchsvolle Wohnkonzept mit direktem Zugang zum Wasser realisieren und dabei höchste Ansprüche an moderne Wohnbedürfnisse der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner erfüllen. Mit dem Marina Tower leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Stadtentwicklung und setzen den ersten Schritt zur Gestaltung des rechten Donauufers; weitere Entwicklungsprojekte für dieses Gebiet befinden sich bereits in Planung“, erklärt Dr. Markus Teufel.

Vormerkungen für die Wohneinheiten im MARINA TOWER sind bereits jetzt unter www.marinatower.at möglich. Der offizielle Vertriebsstart über die BUWOG ist für September vorgesehen.