Die entspannten Afterwork-Netzwerk Events der REL sorgen in mittlerweile 17 europäischen Städten für entspannte Branchentreffen unter Experten, Entscheidern und Multiplikatoren aus der Immobilienwirtschaft. Ob Makler, Projektträger, Vermieter, Notare, Anwälte, Fondsmanager, Architekten, Dienstleister & Softwareanbieter rund um Immobilien und Facility Management - die Real Estate Lounge ist ein ganz neuartiges Format für Österreich.

„Wir wollen am Immobilienhotspot in Wien nicht noch eine langweilige Kinobestuhlungs-Powerpoint-Bespaßung mit schlechten Rednern - davon haben wir hier Events wie Sand am Meer“, so Constantin Wollenhaupt, M.A., Geschäftsleiter immoads.oe24.at und Veranstalter bzw. Hauptträger der REL für Österreich.

Zur ersten von immoads.oe24.at organisierten REL im Weinkeller vom Kornat fanden sich auch gleich rund 30 handverlesene Gäste ein und genossen den Wein sowie einen spannenden Pitch zum Thema Forderungsmanagement von KNP Financial Services Gesellschafter Wolfgang Hetlinger. Der DSGVO Experte Kommerzialrat Ernst Steininger war für letzte Tipps zur am Folgetag eintretenden DSGVO heiss begehrt.

Zwar startete die REL Wien schon um 18 Uhr bei tropischem Klima, doch die letzten Gäste gingen erst um halb zwei Nachts. Die nächste Real Estate Lounge in Wien wird schon geplant. Wer dabei sein möchte, sollte sich hier zum immoads.oe24.at Businessnewsletter anmelden.

Weitere Infos zur Real Estate Lounge:

http://www.real-estate-lounge.com

