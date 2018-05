Sparen Sie jetzt Energiekosten

HEIZUNGSINSTALLATION VOM FACHMANN

Gerade in der heutigen Zeit, in der die Energiepreise stetig steigen und Energie und Wärme immer teurer werden, ist es wichtig, in diesem Bereich optimal versorgt zu sein.

Die Ansprechpartner von Uhrmann sind Ihre Experten im Bereich Heizung und beraten Sie ausführlich und kompetent, damit auch Sie das für Sie beste Heizsystem finden. Sie gehen auf Ihre individuelle Lebenssituation ein und empfehlen Ihnen das für Sie günstigste und effizienteste System.

Von Einrichten einer energiesparenden und wirtschaftlichen Heizungsanlage in Ihrem alten System bis zur neuen Planung der gesamten Heizungsanlage für Ihr Haus oder Ihre Wohnung, bietet Ihnen der Fachmann alles aus einer Hand. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, von Radiatorenheizung über Fußbodenheizung bis hin zu Wand- oder Deckenheizung.

Auch für Heizsysteme aus erneuerbaren Energiequellen, wie zum Beispiel Pelletsheizungen oder Photovoltaikanlagen, ist Uhrmann Ihr professioneller Ansprechpartner.

BADEZIMMER- & SANITÄRINSTALLATION INSTALLATEUR

Erholen Sie sich von Ihrem stressigen Alltag. Dafür brauchen Sie keinen Wellness-Urlaub, sondern nur ein Badezimmer, in dem Sie sich hundertprozentig entspannen können. Nutzen Sie die Zeit im Bad als Zeit der Erholung und Entspannung.

Die Experten sind Ihr kreativer Ansprechpartner, wenn es um Bad-Ideen geht und setzen Ihre Wünsche, soweit sie aufgrund der baulichen Gegebenheiten realisierbar sind, für Sie um.

Vom Fliesenlegen bis zu sämtlichen Installationen alle anfallenden Arbeiten. Sie haben dabei genau einen Ansprechpartner, wodurch die Kommunikation stark vereinfacht wird.

Whirlpools, Dampfbad und mehr

Auf Wunsch wird in Ihr Bad auch ein Dampfbad oder einen Whirlpool integriert. Genießen Sie die wohltuende Wirkung einer Dampfsauna oder entspannen Sie sich im sprudelnden Wasser eines Whirlpools. Mit Uhrmann werden Bad-Träume wahr!

Selbstverständlich werden auch barrierefreie Bäder professionell und sauber umgesetzt.