Im November 2017 startete die Wohnungsübergabe im fertiggestellten Wohnpark Trienna Living im 3. Wiener Gemeindebezirk, ein Projekt der BAI. Die insgesamt 397 freifinanzierten Eigentumswohnungen mit einer Wohnnutzfläche von 24.000 m² verteilen sich auf vier Gebäude, die zusammen ein Ensemble bilden und durch Flachbauten mit Gewerbeflächen im Erdgeschoß verbunden sind. Diese zusätzlichen Geschäftsflächen, ein Merkur-Verbrauchermarkt sowie ein Drogeriemarkt sichern die Nahversorgung der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner.

Alle Apartments verfügen über hochwertige Freiflächen wie Loggien, Balkone oder Terrassen. Ein mit topmodernen Geräten bestücktes Fitnessstudio samt Sauna, Sanarium und Ruhezone, ein Gemeinschaftsraum und ein Waschsalon sowie großzügige Fahrradabstellräume runden das Angebot ab. Das Projekt punktet mit exzellenten Energiekennwerten und wird mit umweltfreundlicher Energie der Fernwärme Wien versorgt.

Seine direkte Nähe zu den wichtigsten Verkehrsachsen Wiens wie z. B. Gürtel oder Tangente sowie seine ausgezeichnete Erreichbarkeit – egal ob per Pkw oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln – macht Trienna Living zu einer begehrten Wohnadresse in Wien. In der hauseigenen Tiefgarage bieten über 300 Parkplätze genügend Platz für Pkws und Motorräder.

Daten und Fakten:

Lage:

Direkte Anbindung an die A23 über die Landstraßer Hauptstraße. Die S7 Station St. Marx (Flughafen) sowie die Stationen der Straßenbahnlinien 18 und 71 und der Buslinie 74A befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Nutzung:



397 freifinanzierte Eigentumswohnungen

13 Geschäftslokale

292 PKW Stellplätze

10 Motorradstellplätze

Flächen:

Wohnnutzfläche: 24.000 m²

Geschäftsnutzfläche: 4.750 m²

BGF oberirdisch: 48.000 m²

BGF unterirdisch: 11.400 m²

Energieklasse: Wärmeschutzklasse A, Niedrigenergiehaus

Energieausweis: HWB <22 kWh/m².a

Baubeginn: September 2015

Fertigstellung: November 2017

Architekt: Ganahl-Ifsits Architekten

Freiraumplanung: Rajek Barosch Landschaftsarchitektur

Kontakt:

BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH

Tel.: +43 1 33146-47

Adresse: 1030 Wien, Fred-Zinnemann-Platz 4

Website: www.trienna.at