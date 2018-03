WIM und Wohnen & Interieur 2018

Wohnen & Interieur

Mehr als 750 nationale und internationale Aussteller*) und Marken, darunter 70 Erstaussteller, hatten auf Österreichs größter Publikumsmesse rund ums Wohnen und Einrichten vom 10. bis 18. März in den vier Messehallen auf 55.000 Quadratmetern ihre Neuheiten, Programme und Angebote für stylisches und komfortables Wohnen präsentiert.

Der Trend des Jahres, „Individual Living“, hatte das Motto der diesjährigen Ausgabe vorgegeben und damit fast 70.000 Besucher zur Wohnen & Interieur angezogen. In der Halle A waren die Küchennovitäten und die #cookingstation untergebracht, in Halle B Tischlerhandwerk, Innenausbau, Betten und Leuchten und in Halle C Bäder, Haushaltswaren, Whirlpools und Gärten. In Halle D drehte sich alles um modernes Design, 150 Markenaussteller führten dort die Highlights internationaler Wohn- und Designtrends vor.

WIM: Mehr als 100 Aussteller und Besucherrekord

Am zweiten Wochenende der Wohnen&Interieur (17. u. 18. März) ging parallel dazu die Wiener Immobilien Messe WIM im benachbarten Congress Center der Messe Wien in Szene. Mehr als 100 Aussteller, darunter viele key player und zahlreiche Neuzugänge, konnten sich nach zwei Messetagen im sechsten Bestandsjahr der WIM über einen neuen Rekord mit 6.505 Besucher und einem satten Plus von 35,2 % zum Vorjahr freuen. Beide Messen konnten an diesem Wochenende mit nur einem Ticket besucht werden.

Zugkräftige Messekombi

„Mit insgesamt mehr als 76.000 Besuchern hat sich die Themenkombination Wohnen & Interieur mit WIM erneut hervorragend bewährt und die Messe Wien zu einem Hotspot für alle Wohnraumsuchenden sowie jene, die diesen einrichten wollen gemacht“, stellte Benedikt Binder-Krieglstein, Vorsitzender Geschäftsführung von Veranstalter Reed Exhibitions, bei Messeschluss fest.

Der hohe Stellenwert der beiden Messen und ihre Beliebtheit beim Publikum kamen auch bei Besucherumfrage sehr klar zum Ausdruck. So zeigten sich 84,5 Prozent der Befragten mit der Wohnen & Interieur sehr zufrieden. Ähnlich die Publikumsreaktionen auf die WIM, über die sich 86,9 Prozent sehr zufrieden äußerten.