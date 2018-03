Wohnungsnachfrage trotz hoher Preise

Verantwortlich für die hohe Nachfrage sind Bevölkerungswachstum, weiter sinkende Haushaltsgrößen und die robuste Konjunktur, die für höhere Haushaltseinkommen, positive Zukunftserwartungen und größere Bereitschaft zu Fremdfinanzierung sorgt.

2018 wird aufgrund des Bevölkerungswachstums und der steigenden Haushaltszahl, der Wohnungsbedarf auf ca. 11.000 Wohnungen deutlich höher ausfallen als die Zahl der Fertigstellungen. (8.500)

Ein Anstieg der Mieten um 1,5 % und der Kaufpreise um 2,75 bis 3 % in durchschnittlichen bzw. 3 bis 3,5 % in guten Lagen zu erwarten

Die Nachfrage nach Mietwohnungen mit ca. 45 m² ist sehr stark. Sogar noch höhere Zuwachsraten gibt es im Bereich der Mikrowohnungen unter 30 m², die baurechtlich gesehen gar keine Wohnungen sind und daher in Form gewerblicher Vermietungen angeboten werden.

„Für die Nutzer sind die monatlichen Gesamtkosten entscheidend. Die gestiegenen Quadratmetermieten gleichen hier die kleineren Mietflächen aus“, so EHL-Wohnungsspezialistin Sandra Bauernfeind.

Zahlreiche Großprojekte in neuen Wohnanlagen und im Rahmen innerstädtischer Verdichtung

Seit Anfang 2017 hat der Wohnungsneubau in Wien spürbar Fahrt aufgenommen.

Insbesondere im Bereich des großvolumigen, freifinanzierten Wohnbaus mit Projektgrößen von 100 Einheiten aufwärts gibt es starke Zuwächse und es kamen deutlich mehr Objekte auf den Markt bzw. befinden sich in Bau oder im konkreten Planungsstadium. Aktuell sind rund 50 Großprojekte mit 100 bis etwas über 500 Einheiten in Bau bzw. in Planung.

Insgesamt dominieren dabei Projekte in eher peripheren und damit neuen Wohnlagen, vor allem im Rahmen von Stadterweiterungsprojekten. In diesen ist auch die Errichtung adäquater Infrastruktur erstklassige Verkehrsanbindung, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote sichergestellt.

„Die steigende Zahl von Großprojekten zeigt, dass der Markt in Wien funktioniert“, unterstreicht BUWOG-CEO Daniel Riedl. „Dabei gilt es allerdings, Wohnungen in einem Preissegment anzubieten, welches auch noch für Durchschnittsverdiener leistbar ist. Dass es eine zeitliche Lücke zwischen dem Anspringen der Nachfrage und dem Anstieg im Neubau gibt, liegt teilweise natürlich in der Natur großer Immobilienprojekte, aber etwas weniger langwierige und komplexe Widmungs- und Baugenehmigungsverfahren könnten schon eine spürbare Verbesserung bringen.“

BUWOG forciert Neubauaktivitäten im Bereich Bauen in den Bestand

Die BUWOG Group wird ihre Neubauaktivitäten in Wien weiter intensivieren. In den kommenden Jahren wird voraussichtlich, Dank der gut gefüllten Projektpipeline sowie ausreichender Grundstücksreserven, im Durchschnitt rund 900 bis 1.000 Wohnungen fertiggestellt. Dabei erweitert das Unternehmen seine Neubauaktivtäten verstärkt um Mietwohnungen, die im Bestand der BUWOG bleiben.

EHL Immobilien stärkt führende Marktposition im Wohnungsgeschäft

Die Geschäftsfelder Wohnungsvermittlung und -verwaltung von EHL Immobilien, einem der führenden Immobiliendienstleister Österreichs, haben sich auch 2017 hervorragend entwickelt. Mit 970 vermittelten Wohnungen (Eigentum/Miete/Vorsorge), einem Zuwachs von ca. 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr, konnte das Unternehmen seine führende Marktposition am Wiener Wohnungsmarkt weiter ausbauen.