Kino. Am 15. November kommt das neue Harry Potter-Spin-off Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen in die Kinos. Jetzt sorgt der erste Trailer für Verzückung (7 Millionen Views in 20 Stunden) und Verwirrung: Der Zaubereiminister teleportiert sich nämlich direkt nach Hogwarts. Etwas, das laut Potter-Autorin J. K. Rowling eigentlich nur Albus Dumbledore kann. Die Story verspricht Spannung: Grindelwald (Johnny Depp) ist auf freiem Fuß und versucht, andere Zauberer auf die dunkle Seite zu ziehen.

© Warner Bros Jude Law spielt Dumbledore.