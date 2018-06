YEEEES! Cruise dreht 'Top Gun 2'

Lange wurde es nur gemunkelt, jetzt gibt es endlich die Bestätigung! Hollywood-Star Tom Cruise dreht die Fortsetzung von "Top Gun".

Dreharbeiten

Fans drehen durch, weil Cruise ein Bild auf Instagram veröffentlicht hat - das erste der Dreharbeiten. Markiert hat er es mit #day1. Und weil dieses Pic sehr an den ersten Teil erinnert, scheint klar: Die Fortsetzung soll im gleichen Stil des legendären Piloten-Action-Romance-Movies sein. In San Diego, auf einer Militärbasis, wird derzeit gedreht. Cruise soll dort schon einige Kurven auf einer schweren Maschine drehen...

Anders

Trotzdem wird einiges anders sein. Denn die Besetzung des Filmes kann nicht mehr die des Originales sein. Im ersten Teil aus dem Jahre 1096 führte Tony Scott Regie. Er hat sich 2012 umgebracht. Hauptdarstellerin Kelly McGillis dreht nur noch weniger Filme, sie arbeitet als Betreuerin für Suchtkranke in New Jersey. Außerdem ist sie mit ihren 60 Jahren für Hollywoodverhältnisse leider steinalt. Val Kilmer, der die legendäre Rolle des Iceman gespielt hat, kämpft seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Und Wingman "Goose" Anthony Edwards fiel bekanntermaßen im ersten Teil einem Unfall zum Opfer. Am 12. Juli 2019 soll "Top Gun" ins Kino kommen.

#Day1 Ein Beitrag geteilt von Tom Cruise (@tomcruise) am Mai 30, 2018 um 10:40 PDT

