Comeback für Jedermann

Es werden wahrlich keine leichten Auftritte für Tobias Moretti (59), wenn er nach seiner akuten Lungenentzündung heute und morgen wieder auf die Bühne zurückkehrt. Tropische Temperaturen werden dem Publikums-Liebling neben seiner Erkrankung zusätzlich zusetzen.

Fix ist sein Comeback allerdings noch nicht ganz. „Wir hoffen, dass es ihm jetzt ganz schnell wieder gut geht und werden ihn bestimmt nicht abschreiben. Die Hoffnung wäre, dass er am Samstag wieder spielen kann“, gibt sich Festspiel-Protokollchefin Suzanne Harf zuversichtlich. Auf der Website der Festspiele stand Moretti jedenfalls noch am Spielplan. Details über seinen Gesundheitszustand wollte aber niemand verraten.

Ersatzmann

Schon am Donnerstag musste sich Moretti am Domplatz vertreten lassen. In die Rolle des Jedermann schlüpfte für ihn Vorstadtweiber-Star Philipp Hochmair (44). Und als solcher legte der Schauspiel-Star eine wahre Meisterleistung hin. Hochmair machte die Figur zum Lebemann par excellence. ­Jedermann wurde zum Partytier. Ab der ersten Minute schlug Hochmair ein hohes Tempo an. Lustig, aufgeweckt und immer ein bisschen ironisch manövrierte er sich durch die Tischgesellschaft, stets ­bemüht, den drohenden Wahnsinn zu überspielen. Belohnt wurde Hochmair mit großem Applaus und stehenden Ovationen.

Es war übrigens erst das zweite Mal in der Geschichte der Salzburger Festspiele, dass ein Ersatz für den Jedermann gefunden werden musste – erstmalig passierte dies im Jahr 1932.

