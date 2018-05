Der Fahrplan zum Jubiläums-Life-Ball

Noch bevor die meisten Stars am Freitag mit dem Life-Ball-Flieger in Österreich landen, ist Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (42) bereits im Lande. Schon am Donnerstag wird die Schauspielerin in Wien ankommen, um am Abend vor dem Sommernachtskonzert in Schönbrunn den Swarovski Crystal of Hope von Gery ­Keszler und Helene von Damm entgegenzunehmen.

Hochkarätig

Am Freitag trifft Theron in Salzburg auf Kollegen Adrien Brody beim Brunch in der Galerie Ropac im Rahmen des amfAR’s ­EpicRide to Life Ball. Zum Ball selbst kommt sie aus terminlichen Gründen leider nicht. Dort allerdings wird sie würdig vertreten.

Besucher

Allen voran werden TV-Star Caitlyn Jenner, King-of-Pop-Tochter Paris Jackson, Soul-Stimme Patti LaBelle, Baywatch-Star Alexandra Daddario sowie die Minister Beate Hartinger-Klein und Gernot Blümel den Ball besuchen.

Der Fahrplan zum Life Ball

Donnerstag,

31. Mai: 18 Uhr: Charlize Theron wird mit dem „Swarovski Crystal of Hope“ in Schönbrunn geehrt.

Freitag, 1. Juni: 6 Uhr: Life-Ball-Flieger aus New York macht Zwischenstopp in Salzburg. 9.45 Uhr: Touchdown des Fliegers in Wien Schwechat. Mittags: Brunch mit Charlize Theron und Adrien Brody in Salzburg. 19 Uhr: LIFE+ Celebration Concert im Burgtheater.

Samstag, 2. Juni

18 Uhr: LIFE+ Solidarity Gala-Dinner im Festsaal des Wiener Rathauses.

19 Uhr: Red Carpet vor dem Rathaus.

21 Uhr: Eröffnung des 25. Life Balls.

Sonntag, 3. Juni

18.30 Uhr: Life Ball Next Generation für Jugendliche ab 16 Jahren.