Kapfenberg lockt mit 1. Music Bootcamp

In den letzten Jahren ist es eher ruhig geworden in den Sommermonaten im Seminarsektor in Kapfenberg, doch ab heuer soll es wieder los gehen! Die Stadtgemeinde Kapfenberg und die Kulturwerkstatt „podium“ veranstalten in Kooperation mit dem Verein „Kulturbringer“ das 1. Internationale Music Bootcamp auf der Burg Oberkapfenberg. Von 27. Bis 29. Juli werden internationale und nationale Referenten in den Bereichen Gitarre, Percussion, Gesang und Klavier diesen in Österreich einzigartigen Workshop abhalten und am 26. Juli werden sie gemeinsam bei einem Konzert das Publikum mit eigenen Kompositionen musikalisch verzaubern. Die Veranstalter haben in den letzten Monaten ein tolles Programm für den Startschuss in diesem Jahr auf die Beine gestellt.

Grammy-Shortlist

Der in Los Angeles lebende Markus Illko, der es 2017 mit seiner Gruppe “The StringRevolution” auf die Grammy-Shortlist geschafft hatte, will mit diesem Workshop in Zukunft seine nationalen und internationalen Kontakte nützen und den Teilnehmern im Bereich Instrumental und Ensemble neu kreative, musikalische Ideen anbieten. Der Workshop ist offen für alle Musiker und Musikbegeisterte, alle Kurse sind für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis bestens geeignet, es sollten aber Kenntnisse vorhanden sein.

Programm

Markus Illko wird beim Gitarrenworkshop einen Einblick in sein virtuoses Programm aus Jazz, Pop und Latin Fingerstyle-Arrangements geben und neue Inputs für die weitere persönliche „Musikkarriere“ erarbeiten, weiters konnte er die renommierte Musikerin Julia Radschiner als Seminarleiterin für Jazz & Pop Piano & Gesangsbegleitung gewinnen, außerdem wird Ismael Barrios im Bereich Percussion sein reiches Repertoire an südamerikanischen Rhythmen seinen Teilnehmern näher bringen und Radina Veliova, der beliebteste Vocalcoach von Los Angeles, wird ebenfalls vor Ort sein und als engagierte Gesangslehrerin, Sängerin, Songwriterin und Künstlerin ihren „Schülern“ ihre Hauptleidenschaft – das Instrument Stimme auf eine neue, kreative Art und Weise vorstellen und gemeinsam mit den anderen Referenten unvergessliche Momente bescheren!

Mehr Informationen auf: www.musicbootcamp-kapfenberg.com