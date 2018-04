Life Ball: Schnell letzte Tickets holen!

Das mit Spannung erwartete 25. Jubiläum des Life Ball rückte mit dem Start des Ticketverkaufs in greifbare Nähe. Als thematische Erlebniswelt erwartet die Ballgäste eine Hommage an The Sound of Music, den international erfolgreichsten Musikfilm aller Zeiten. Als Patchwork-Familie im klassischen Sinne steht der neunköpfige Chor der von Trapp-Familie sinnbildlich für Vielfältigkeit und Toleranz gegenüber den unterschiedlichsten Lebensentwürfen, aber auch für Zusammenhalt angesichts immer stärker um sich greifender Trends sozialer Kälte. Respekt und Akzeptanz bilden den lebensfrohen Rahmen für eine einzigartige Ballnacht.



Wer am 2. Juni dazu beitragen möchte die Botschaft „Together we can end AIDS“ Realität werden zu lassen und beim 25. Life Ball hautnah dabei sein will, konnte sich ab 24. April 2018, 10:00 Uhr eines der begehrten Life Ball-Tickets (Style und Regular Tickets) bei WIEN-TICKET (www.wien-ticket.at), dem offiziellen Ticketpartner des Life Ball, sichern. Die Tickets sind auf 3.780 Stück limitiert. Der Verkauf erfolgt in drei Tranchen. Die zweite Tranche gelangte am 25. April 2018 um 16:00 Uhr in den Verkauf. Die letzte Chance, eines der Tickets zu ergattern, besteht am 26. April 2018 ab 13:00 Uhr. Tickets der anderen Kategorien (VIP, Galerie und Gala) sind im Life Ball Büro unter ticket@lifeball.org erhältlich.

Ticket-Kategorien

Regular Tickets à EUR 180 / Style Tickets à EUR 90

Mit den vergünstigen Style Tickets wird die Kreativität für das Schaffen eines fantasievollen Outfits belohnt. Einfallsreichtum, Fantasie und Lust am Styling sind Voraussetzung, um am Life Ball mit einem Style Ticket zu glänzen. Inhaber von Style Tickets haben darüber hinaus die Möglichkeit, über den Red Carpet auf das Ballgelände einzuziehen.



Festsaal VIP-Ticket à EUR 500

Zum 25. Jubiläum führt der Life Ball eine neue Ticket-Kategorie ein: das Festsaal VIP-Ticket. KäuferInnen dieses limitierten Angebots ziehen über den Red Carpet auf das Ballgelände ein und verfolgen die Eröffnungszeremonie am Rathausplatz von der VIP-Tribüne aus. Anschließend feiern sie an einem persönlichen VIP-Sitzplatz den Ball im Festsaal des Rathauses den Life Ball selbst.



Galerie Ticket à EUR 900 – AUSVERKAUFT!

Als Gäste, die über den Red Carpet Zutritt zum Ballgelände haben, erhalten sie Plätze auf der VIP-Tribüne mit Blick aus nächster Nähe auf die Eröffnungsshow des Life Ball. Auf exklusiven Galerieplätzen im Festsaal lassen sie sich anschließend mit ausgewählten gastronomischen Spezialitäten am eigenen Tisch verwöhnen.



LIFE+ SOLIDARITY GALA TICKET à EUR 2.500

Vor der Eröffnungszeremonie begrüßt Moet & Chandon die Gäste des eleganten Black-Tie mit einem Champagner-Empfang, im Anschluss werden die Gäste kulinarisch verwöhnt. Höhepunkt der Gala mit den internationalen Stars und Live Acts ist eine Benefiz-Auktion exklusiver Künstlerarbeiten, limitierter Sondereditionen und Sammlerstücke zugunsten von HIV/AIDS-Hilfsorganisationen.



Internationale Packages

Um auch Gästen aus dem Ausland die Teilnahme am Life Ball 2018 zu ermöglich, werden auch heuer wieder Life Ball Packages inklusive Ticket, Flug und Übernachtung angeboten. InteressentInnen an International Packages erhalten Informationen zu den enthaltenen Details und Buchungsmöglichkeiten bei unserem Reisepartner RUEFA unter: gaytravel@ruefa.at



Infos zu weiteren Ticketaktionen & Specials gibt es laufend unter www.lifeball.org oder auf www.facebook.com/LifeBall. Informationen gibt es außerdem über das WIEN TICKET Callcenter unter 01 58885.