Prominente Unterstützer für die Monsterfreunde

Die Monsterfreunde rund um Michael Wagenthaler freuen sich über zwei weitere prominente österreichische Unterstützer. Mit Musiklegende und Dancing-Stars-Liebling Jazz Gitti und Song-Contest-Star Cesár Sampson haben die Monsterfreunde zwei Größen als Rückenstärkung, die neben ihrem hohen Bekanntheitsgrad den Kindern vor allem auch musikalisch zur Seite stehen und auch gemeinsam mit den über 4.500 Kindern singen.

Jazz Gitti wird gemeinsam mit den Kindern auf der Bühne stehen und das Lied „Willkommen am Bergbauernhof“ singen. In dem Lied werden den Kindern das Leben am Bauernhof, die Tiere und der Alltag nähergebracht.

Auch Vollblutmusiker Cesár Sampson, der nach seinem großartigen Erfolg beim diesjährigen Songcontest in Lissabon einen vollen Terminkalender hat, liegt das Monsterfreunde-Programm am Herzen. Er fühlt sich durch das Vorhaben der Monsterfreunde, Lesen und Interpretieren von Sprache zu verbessern, angesprochen. „Musik ist die ursprünglichste Sprache, noch bevor man etwas in Worte fassen kann. Der Ton ist die Musik und deswegen bin ich gerne dabei“, so Cesár Sampson, der mit den Kindern das Lied „Singender Sand“, das über Ägypten handelt, singen wird.

Die Monsterfreunde sind 7 Monster, benannt nach den Silben der Tonleiter. Jedes von ihnen ist einem Schulfach zugeteilt. Sie begleiten mithilfe von eigens für das Programm entwickelten Unterrichtsmaterialien - auf die Lehrpläne abgestimmt und von ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen erstellt - auf spielerische Art und Weise den Volksschulunterricht. Gemeinsam mit den Monsterfreunden erleben die Kinder zahlreiche Abenteuer. Dabei spielt Musik eine tragende Rolle: Durch die regelmäßige Chorarbeit mit den Monsterfreunden trainieren die Kinder ihre Stimmen und lernen dabei wichtige Fähigkeiten wie Ausdauer, Konzentrations- und Teamfähigkeit.