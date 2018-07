Jedermann" bei den Salzburger Festspielen wegen des Regens vom Domplatz ins Große Festspielhaus verlegte, viele der Gäste kamen trotzdem nicht trocken nach Hause. Schuld war "Jedermann" Tobias Moretti, der es nach der Premiere am Sonntagabend erst nach einem guten Dutzend Schlägen schaffte, das Bierfass anzuschlagen. Und auch das nicht ganz reibungslos. Auch wenn man die heurige Premiere des "" bei den Salzburger Festspielen wegen des Regens vom Domplatz ins Große Festspielhaus verlegte, viele der Gäste kamen trotzdem nicht trocken nach Hause. Schuld war "Jedermann" Tobias Moretti, der es nach der Premiere am Sonntagabend erst nach einem guten Dutzend Schlägen schaffte, das Bierfass anzuschlagen. Und auch das nicht ganz reibungslos.

Eine kräftige Bierdusche schoss aus dem 25-Liter-Fass und erwischte neben der Buhlschaft - die ihm assistierte - auch viele der Gäste im Saal. "Es braucht wohl wieder ein bisschen Übung", erklärte der Jedermann, der die obligate Aufgabe im vergangenen Jahr noch mit einem Drittel der Schläge und ohne Bierdusche bravourös löste.

Seine Buhlschaft Stefanie Reinsperger nahm es gelassen. "Ich hatte eine tolle Premiere. Ich vertraute wie immer auf mein Glücksritual. Die Maskenbildnerin muss immer am linken Fuß beginnen, meine Nägel zu lackieren. Jetzt müssen die Kritiker beurteilen, ob es gut war. Ich bin rundherum zufrieden." Auch Moretti haderte nicht mit dem Wettergott: "Natürlich ist es schade, dass wir nach dem Vorjahr auch heuer wieder die Premiere drinnen spielen mussten. Aber ich kann beiden Spielorten viel abgewinnen. So gesehen hatten wir heuer eigentlich zwei Premieren. Die Generalprobe am Domplatz und die erste Vorstellung im Großen Haus."

Der Andrang an "Jedermann"- und Festspielprominenz war bei der Feier in Salzburger Stieglkeller gestern auf jeden Fall nicht gering. Unter anderem mit dabei: Bettina Hering (Schauspielchefin der Festspiele), Suzanne Harf (Protokollchefin Festspiele), "Jedermann-Tod" Peter Lohmeyer (kam wie immer mit dem Fahrrad und hatte alle Mühe es sicher zu verstauen, da er es nicht absperren konnte), "Teufel" Hanno Koffler, "Gute Werke" Mavie Hörbiger, "Gott" Johannes Silberschneider, "Mammon" Christoph Franken, "Armer Nachbar" Roland Renner" sowie das "Schuldknechtspaar" Fritz Egger und Martina Stilp.

