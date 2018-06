Sie verschmilzt Menschen mit Hobbys

Janet Efrati ist im Bereich der konzeptuellen Fotografie tätig, einem Stil, der in Österreich noch recht unbekannt ist.

© www.jan-photo.com

Verschmelzung

"Human Facets" steht für menschliche Facetten und mit ihren Bildern erzählt die Künstlerin Geschichten über Menschen und ihre unterschiedlichen Rollen sowie Lebenssituationen, wie sie sich selbst wahrnehmen oder zeigen wollen. Einzigartig bei Janet's Arbeiten ist die Verschmelzung zwischen Fotografie und dem Stilmittel des digitalen Malens auf den Fotos, um sie zu einem Unikat werden zu lassen.

Vernissage

In ihrer aktuellen Ausstellung "Human Facets" am 6. Juli 2018 in der Galerie Lichtraum Eins bei Paul Siblik, blickt Janet "hinter die Kulissen" der Menschen um deren Persönlichkeiten, Hobbies und Träume zu sehen, die sich hinter deren Vorhang verbergen und nutzt sie geschickt bei ihren Fantasie-Shootings, um die Facetten in visuellen Geschichten einzufangen. Highlight: Es wird eine Tombola geben, der erste Preis ist ein Gratis-Shooting mit Janet im Wert von € 990,-!

Im Internet: www.janetefrati.at