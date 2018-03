Teenager-Musical "13" im Gasometer

Noch wird eifrig geprobt, aber schon bald stehen die jungen Schauspiel- und Gesangstalente der Performing Academy im hellen Rampenlicht. Wenn am 5. April 2018 in der Gasometer Music City Hall die Premiere des Musicals „13“ stattfindet, wird sich zeigen, ob das Stück auch in Österreich eine Fangemeinde findet. In den USA, wo die rasante Coming-of-Age Story ihren Ursprung hat, zählt „13“ schon längst zum Musical-Repertoire. 2008 war es das erste Stück am Broadway mit einer reinen Teenager-Besetzung und Live-Band.

Teenager machen Musical

Die Handlung des Stücks dreht sich um den 12-Jährigen Evan, der nach der Trennung seiner Eltern weg aus New York City in eine Kleinstadt übersiedelt. An der hiesigen High School muss er sich erst einmal in die Gruppe eingliedern und seine Bar Mitzvah Feier arrangieren. Dabei wird er mit den typischen Problemen der Pubertät konfrontiert. Der Hauptdarsteller des Evan in Wien ist Rico Salathe.

© PerformigAcademy

Die Musik und die originalen Liedertexte des Musicals stammen von Jason Robert Brown. Regisseurin Rita Sereinig kann sich bei der Choreographie und der musikalischen Leitung ihrer Inszenierung auf ein bewährtes Leading Team verlassen. Im Wiener Gasometer sorgt die Live-Band des Jam Music Lab für den musikalischen Mix mit Elementen aus Swing, Gospel, Rhythm & Blues und Funk.

Fast ausverkauft!

Die jungen Nachwuchsdarsteller der Performing Academy will sich offenbar niemand entgehen lassen. Fünf der sechs Spieltermine vom 4.4. bis 7.4.2018 sind im 1.500 Sitzplätze fassenden Gasometer bereits durch Abonnements des Theaters der Jugend restlos ausverkauft. Und auch für die Galavorstellung am Donnerstag, den 5. April 2018 um 19:30 gingen bereits über 700 Karten über den Ladentisch. Bei ticket24 gibt es noch welche – also schnell zugreifen!