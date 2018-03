Countdown zum Oscar

Oscars. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri als bester Film, Frances Mc Dermond und Gary Oldman, wie schon bei Globes oder Critics’ Choice Awards, als beste Schauspieler und ­Guillermo del Toro für The Shape of Water als bester Regisseur. Geht es nach den Wettquoten (siehe Kasten), dann stehen die Sieger der 90. Oscars, die Sonntagnacht im Dolby Theatre von Los Angeles vergeben werden, bereits fest.

Die Oscars so hochqualitativ, aber auch so unglamourös wie lange nicht!

Glitzer. Im Schatten der Topstars bei den Nominierten – Angelina Jolie schaffte es nicht in die Liste der besten ausländischen Filme – setzt Hollywood jetzt wenigstens bei der Show (45 Millionen Swarovski-Kristalle) und den Präsentatoren auf Glitzerfaktor: Nicole Kidman, Emma Stone, Emily Blunt, Jennifer Garner und Jodie Foster sollen die Oscars retten.





Party. Der Partyreigen ist bereits voll im Gange: Jane Seymour und Mena Suvari feierten bei der Global Green Pre-Oscar-Gala vor.