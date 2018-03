Meryl Streep lässt das Netz ausflippen

Für Schauspielerin Meryl Streep wurde es Sonntagnacht bei der 90. Oscar-Verleihung nichts mit dem vierten Oscar. Die 68-Jährige war in diesem Jahr bereits zum 20. Mal für die höchste Auszeichnung Hollywoods nominiert, diesmal als beste Hauptdarstellerin im Film "Die Verlegerin".



Zu dem Spektakel im Dolby Theatre erschien Streep in einem roten Kleid - und sorgte damit für Aufregung auf Twitter. Denn das Aussehen der Hollywood-Diva erinnerte das Netz an die "gute Fee" aus dem Animationsfilm "Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück".