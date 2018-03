Wer holt die Oscars?

Eine Reise nach Tansania, glamouröser Diamantschmuck, Anti-Aging-Präparate, essbare Schokoladenohrringe, freischwebende Lautsprecher, eine Nacht im Vier-Sterne-Resort auf Hawaii und ein Aufenthalt in einer Luxus-Villa in Chalkidiki – und für potenzielle #MeToo-Opfer ein Pfefferspray. Selbst wenn am Sonntag nicht der Oscar winkt, werden die insgesamt 122 Nominierten mehr als fürstlich entlohnt: 138.000 Dollar (113.00 Euro) ist das Goodie-Bag wert.

Favoriten. Der Fantasy-Hit The Shape of Water geht im Dolby Theatre von Hollywood mit gleich 13 Nominierungen als Top-Favorit ins Rennen. Vor dem Weltkriegs-Epos Dunkirk (8) und dem Drama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (7). Laut Wettquoten winkt für Water – zumindest bei den Hauptpreisen – allerdings nur der Oscar für den besten Regisseur: Guillermo del Toro. Die Preise für beste Schauspieler sollen, wie schon bei Golden Globe, oder Critics’ Choice Awards, wieder an Frances McDormand (Three Billboards) und Gary Oldman (Darkest Hour) gehen. Auch als bester Film wird das Drama Three Billboards von den Buchmachern favorisiert. ORF1 und Pro7 übertragen ab 1.30 Uhr live.

Stars. Unter der Moderation von Jimmy Kimmel ist die Riege der Präsentatoren fast glamouröser als die Nominierten: u. a. Nicole Kidman, Emma Stone, Gal Gadot, Jennifer Garner, und Jodie Foster werden die insgesamt 24 Awards präsentieren. Dazu haben sich am Red Carpet auch Heidi Klum, Halle Berry und Mr. Life Ball Gery Keszler angesagt.

Aufreger. Nach dem Vorjahrs-Eklat – La La Land wurde fälschlicherweise statt Moonlight als bester Film genannt – geht die Academy nun auf Nummer sicher: gleich drei Rechtsanwälte der Kanzlei PricewaterhouseCoopers überwachen die Kuvert-Übergabe.

Im Schatten der #MeToo-Affäre gibt es keinen eigenen Dresscode: Der Oscar soll strahlen! Dafür sorgt auch Swarovski: Mit 45 Millionen Kristallen bringt man die Bühne zum Funkeln.