Cesár: Montag erste ESC-Probe

Angekommen

Sonntagfrüh war es für unsere Song-Contest-Hoffnung Cesár Sampson (34) so weit. Von Wien aus jettete der Sänger Richtung Lissabon. Im Gepäck hatte er neben seinem ESC-Hit Nobody But You vor allem eines: Selbstvertrauen – wenn es ums Finale geht. „Wenn ich meine Leistung abrufe, dann bin ich sicher im Finale“, so Cesár im ÖSTERREICH-Talk. Auf seine Show angesprochen, die er bereits heute bei seiner ersten Probe performen wird, gibt er sich noch kryptisch. „Meine Show wird meiner Meinung nach das Lied noch einmal verstärken. Wir lehnen uns ein bisschen mehr aus dem Fenster, wie wir uns reinlehnen. Es wird ein bisschen fetziger alles“, freut sich Sampson.



Bevor es am 8. Mai im 1. Semifinale ernst wird, hat Cesár noch jede Menge Proben und einen Bürgermeisterempfang in Lissabon zu absolvieren.