Cesár: "Nie wieder Song Contest"

Aufreger

„Ich werde sicher nicht noch einmal beim Song Contest antreten!“ Im neuen Seitenblicke-Magazin (ab morgen in der Trafik) lässt unser großer ESC-Held Cesár Sampson (34) mit der großen Sensation aufhorchen. Nach dem umjubelten dritten Platz in Lissabon („Das war wie ein Sieg!“) und dem weltweiten Chart-Sturm mit dem R&B-Hit Nobody But You hat er als Sänger mit dem ESC abgeschlossen: „Ich habe ein wirklich tolles Ergebnis eingefahren, das jetzt nicht nach einer kosmetischen Verbesserung lechzt. Dazu habe ich es nie verstanden, warum man da selbst als Sieger noch einmal antreten will!“

Pläne

Der Song Contest 2019 bleibt für Cesár aber weiter ein Thema: „Ich will in Israel wieder mitarbeiten. Als Produzent oder im Team. Das muss aber jetzt nicht unbedingt für Österreich sein!