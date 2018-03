Ein bombastischer R&B-Ohrwurm im Stil von Sam Smith. Damit wollen wir nach Udo Jürgens (1966) und Conchita (2014) am 12. Mai wieder den Song Contest gewinnen. Heute um 7.10 Uhr präsentierte der Linzer Personal-Trainer Cesár Sampson (34) seinen Hit Nobody but You („Ein Liebeslied“) im Ö3-Wecker. Ab 7.30 Uhr lief das Video („Ich habe zwei Tage im Tiefschnee gedreht“) auch schon auf oe24.TV.

Am 8. Mai rockt Sampson damit in Lissabon das 1. Halbfinale. Bei den Wetten liegt er auf Platz 17.

Hier der ganze Hit