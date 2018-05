Unser ESC-Sänger Cesár Sampson war beim ersten Halbfinale in Lissabon in Höchstform! Cool und lässig wie immer lieferte unsere Song-Contest-Hoffnung beim ersten Halbfinale in Lissabon ab. Sampson begeisterte die übervolle Halle mit seiner souligen Nummer "Nobody But You".

Final-Strategie

"Da ist noch ein einiges im Tank", stellte der 34-Jährige nach seinem erfolgreichen Halbfinale Dienstagnacht vor Journalisten klar: "Jetzt bin ich schon langsam eingeölt für die Show."

Steigerung

Sampson sei grundsätzlich ein Typ, der sich langsam steigere: "Es wird einfach jedes Mal besser - so bin ich nun mal." Alles in allem sei es für ihn ein perfekter Abend gewesen: "Ich konnte noch mal ein Scheibchen drauflegen." Insofern sei der Aufstieg ins Finale ein erster wichtiger Schritt, den er mit anderen Länderdelegationen feierte. Druck habe er dabei nie verspürt: "Wenn ich etwas mache, mache ich das, weil ich eine innerliche Leidenschaft spüre."

