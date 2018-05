Unser ESC-Sänger Cesár Sampson war beim ersten Halbfinale in Lissabon in Höchstform! Cool und lässig wie immer lieferte unsere Song-Contest-Hoffnung beim ersten Halbfinale in Lissabon ab. Sampson begeisterte die übervolle Halle mit seiner souligen Nummer "Nobody But You".

Video zum Thema Cesár Sampson - "Nobody But You" Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Final-Strategie

Österreichs ESC-Kandidat ist auch nach seinem Einzug ins Finale des größten Musikwettbewerbs der Welt am Samstag zuversichtlich. "Da ist noch ein einiges im Tank", stellte der 34-Jährige nach seinem erfolgreichen Halbfinale Dienstagnacht vor Journalisten klar: "Jetzt bin ich schon langsam eingeölt für die Show."

Steigerung

Sampson sei grundsätzlich ein Typ, der sich langsam steigere: "Es wird einfach jedes Mal besser - so bin ich nun mal." Alles in allem sei es für ihn ein perfekter Abend gewesen: "Ich konnte noch mal ein Scheibchen drauflegen." Insofern sei der Aufstieg ins Finale ein erster wichtiger Schritt, den er mit anderen Länderdelegationen feierte. Druck habe er dabei nie verspürt: "Wenn ich etwas mache, mache ich das, weil ich eine innerliche Leidenschaft spüre."sei grundsätzlich ein Typ, der sich langsam steigere: "Es wird einfach jedes Mal besser - so bin ich nun mal." Alles in allem sei es für ihn ein perfekter Abend gewesen: "Ich konnte noch mal ein Scheibchen drauflegen." Insofern sei der Aufstieg ins Finale ein erster wichtiger Schritt, den er mit anderen Länderdelegationen feierte.

Relaxen am Meer

Das Programm der nächsten Tage bis zum Finale am Samstag stehe jedenfalls schon: Am heutigen Donnerstag werde er sich "ein paar Stunden abschneiden und raus aufs Meer fahren - und dann geht es wieder in den Rhythmus hinein."

Wettquoten