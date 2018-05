Cesár, hol dir das ESC-Finale!

Auftritt

Platz sieben bei den Wetten – und bekanntlich kommen ja die ersten zehn weiter! Laut Buchmachern schafft Cesár Samp­son (34) heute den Sprung von der Quali (ab 21 Uhr ORF 1) ins große Song-Contest-Finale am Samstag! Mit dem flotten R&B-Ohrwurm Nobody But You, den er in einer aufsehenerregenden Bombast-Show auf einer Hydraulik-Plattform darbietet, gilt Sampson als einer der Co-Favoriten.



Zittern

Um 22.01 Uhr drückt ihm ganz Österreich die Daumen. Die Familie, sein Rechtsanwalt und Freunde wie Julian Le Play sogar vor Ort. „Wenn ich meine Leistung abrufe, dann bin ich fix im Finale“, gibt sich Sampson für seinen Auftritt optimistisch. Danach muss er bis 23.10 Uhr zittern. Erst dann stehen die 10 Finalisten fest: „Ich werde Österreich nicht enttäuschen!“



Beliebt

Die Vorzeichen stehen gut: Bei den ESC-Partys und beim Bürgermeister-Empfang zählte Cesár, der den Rückflug sicherheitshalber erst für Sonntag reserviert hat, bislang zu den beliebtesten Stars.



„Heißester Act“

Den ersten Sieg hat er ein Lissabon ohnedies bereits eingefahren: Die Song-Contest-Community kürte den strammen Linzer Fitness-Trainer zum heißesten der 43 Kandidaten. Ein gutes Omen für die Quali!



Sampson: "Werde Österreich nicht enttäuschen"

ÖSTERREICH: Schaffen Sie heute die Quali?



Cesár Samp­son: Wenn ich nichts verhaue und meine volle Leistung abrufe, dann bin ich sicher im Finale!



ÖSTERREICH: Die Wetten sagen, Sie schaffen das …



Sampson: Das denke ich auch. Ich werde Österreich nicht enttäuschen: Es gibt ganz sicher keine 0 Punkte!



ÖSTERREICH: Was wäre ein Erfolg? Was wäre eine Niederlage?



Sampson: Wenn ich mein Potenzial abrufe, dann sollte ein Top-fünf- Platz drinnen sein.



ÖSTERREICH: Wie aufgeregt sind Sie?



Sampson: Aufregung ist jetzt nicht das richtige Wort, Vorfreude und gutes grundsätzliches Gefühl trifft es besser.



ÖSTERREICH: Ihr Song ist noch nicht in den Charts!



Sampson: Das ist nicht wichtig. Mein Kopf ist nur beim Auftritt. Die Charts sind Zugabe.