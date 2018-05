Österreichs ESC-Teilnehmer Cesár (33) ist in Lissabon gelandet und bereitet sich auf die große Bühne vor. Seine ersten Proben hat er bereits hinter sich gebracht. Der gebürtige Linzer setzt bei der Show zu seinem Song Nobody But You nicht etwa auf ausgefallene Spezialeffekte, sondern einzig und allein auf seine Stimme. Lediglich ein paar Spots sind auf den sympathischen Sänger gerichtet. Laut Wettquoten reicht das aus, um bis ins Finale zu kommen. „Ja, na ja, außer ich verhaue es, wenn ich meine Leistung abrufe“, sagt Sampson im ÖSTERREICH-Talk. Bei der Probe hat das schon ganz gut ausgesehen und das Video des Österreichers hat bereits über 1,3 Millionen Klicks. Ob Sampson tatsächlich bis ins Finale kommt, erfahren wir am 8. Mai ab 21 Uhr auf ORF eins.