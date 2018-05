ESC-Live: Israel begeistert mit Show

24. IRLAND

Ryan O'Shaughnessy singt "Together". Oh Ryan, du hast echt an alles gedacht um die Tränendrüsen zu stimulieren: Mit deinem Hundeblick stehst du unter einer trübes Licht spendenden Laterne, spielst deine Gitarre, daneben toben zwei Jungs mit Ballettmoves und dem Merkmal von Boybands der 90er Jahre schlechthin: Kaputzenpullis! durch fallende Schneeflocken, während du singst, dass du dachtest, wir würden zusammenbleiben bis zu Tod. Schluck. Zu viel, Ryan. So können wir nicht together bleiben.