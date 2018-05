ESC-Show: Sampson kopiert Conchita

Insgesamt 43 Länder sind heuer beim Bewerb mit von der Partie, darunter auch wieder Österreich.muss gleich im 1. Halbfinale am 8. Mai mit Nobody But You um eines von zehn Finaltickets beim ESC rittern. Aus beiden Halbfinals steigen je zehn Länder auf und treffen im Finale auf die fünf Großzahler Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien sowie Gastgeber Portugal. Insgesamt sind also wieder 26 Kandidaten im Finale vertreten.