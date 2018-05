Was für eine Leistung! Der Österreichische Kandidat Cesár Sampson glänzte im Finale des Song Contests in Lissabon. Er strengte sich noch mehr an, konnte alle Töne treffen, begrüßte sogar das Publikum. Er performte ausdrucksstark und auf den Punkt!

Muskelspiel

Sexy Detail am Rande: Cesár arbeitete mit allen Tricks: Zog dieses Mal das kurzärmelige Shirt über seinen gestählten Oberkörper - So konnte er ein paar Muskeln spielen lassen. À la: "Hilft's Nichts, schadet's nichts"...

https://www.youtube.com/watch?v=a8Yvzo1puoE