Cool und lässig wie immer lieferte unsere Song-Contest-Hoffnung beim ersten Halbfinale in Lissabon ab. Cesár Sampson begeisterte die übervolle Halle mit seiner souligen Nummer "Nobody But You".

Wirbelwind

Von einer beleuchteten Bühne ging es für Cesár abwärts - aber nur, damit er mit einem Sprung hinunter noch ordentlich Wirbeln konnte. „Wenn ich meine Leistung abrufe, dann bin ich fix im Finale“, sagte der Sänger im Vorfeld.

