Das war unser Live-Ticker! Der österreichische Teilnehmer Cesár Sampson schafft es ins Finale des Wettbewerbs. Sein Name wurde als erster genannt. Die Fans mussten also nicht lange zittern. Genau um 22.01 war der Auftritt des Österreichers; mit seinem Song "Nobody But You" begeisterte er alle.

Finale

Die ersten Finalisten für den Eurovision Song Contest 2018 stehen fest: Am Dienstagabend wurden in der Lissabonner Altice Arena zehn Kandidaten aus dem 19-köpfigen Feld der Teilnehmerländer beim 1. Halbfinale gekürt, die nun am Samstag (12. Mai) zur großen Endrunde antreten werden.

So lässig war Cesars Auftritt beim 1. Semifinale

QUALIFIZIERT für das Finale am 12. Mai

Albanien - Eugent Bushpepa "Mall"

Bulgarien - Equinox "Bones"

Estland - Elina Nechayeva "La Forza"

Finnland - Saara Aalto "Monsters"

Irland - Ryan O'Shaughnessy "Together"

Israel - Netta "Toy"

Litauen - Ieva Zasimauskaite "When We're Old"

Österreich Cesar Sampson - "Nobody But You"

Tschechien - Mikolas Josef "Lie To Me"

Zypern - Eleni Foureira - "Fuego"

AUSGESCHIEDEN im 1. Halbfinale:

Armenien - Sevak Khanagyan "Qami"

Aserbaidschan - Aisel "X My Heart"

Belgien - Sennek "A Matter Of Time"

Griechenland - Yianna Terzi "Oniro Mou"

Island - Ari Olafsson "Our Choice"

Kroatien - Franka "Crazy"

Mazedonien - Eye Cue "Lost And Found"

Schweiz - ZiBBZ "Stones"

Weißrussland - Alekseev "Forever"