Mitten in ihrer Performance der Schockmoment: Ein Mann stürmt auf die Bühne und schnappt SuRie das Mikrofon aus der Hand. Er unterbricht ihre Performance und sagt: "An die Nazis der britischen Medien - wir verlangen Freiheit". Was genau er mit dieser kryptischen Nachricht sagen wollte, bleibt unklar. Bei dem Mann handelt es um den Aktivisten und Rapper "Dr. ACActivism".

Der Brite ist auf der Insel bereits berüchtigt. Er unterbrach das Finale der Castingshow "Voice of UK" im vergangenen Jahr. Dort hatte er ein Schild, auf dem stand: "Unterdrückung von Ideen ist kein Frieden" und verlangte Veränderung "der Informations-Kontrolle der großen Medien". Ein anderes Mal crashte er die Preisverleihung "National Television Awards 2018". Ein bekannter britischer Radio-DJ Stephen Nolan berichtet ebenfalls über den Versuch des Mannes, seine Show zu unterbrechen. Er wurde aber gehindert und abgeführt.

Spruch auf seinem Shirt

Werbung für sein Buch. Der Rapper und Aktivist ACActivism hat kürzlich ein Buch online veröffentlicht. Er benutzte den ESC als Bühne, um PR dafür zu machen. Auf dem T-Shirt, das er trug, stand demenstprechend der Titel des Buches: 'The Workings of The U.K STATE MAFIA: U.K Media' (dt. "Die Machenschaften der staatlichen britischen Mafia"). Darunter hieß es: "Order this now on Amazon" (dt. "Jetzt auf Amazon bestellbar").

Von Securitys abgeführt. Nach dem Song Contest beschwerte sich Dr. ACActavism, dass ihm die Securitys beinahe das Genick gebrochen hätten.