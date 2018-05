Fies! ER crashte England-Auftritt

Bei dem Störer während des Eurovision Song Contests in Lissabon handelt es sich britischen Medien zufolge um einen Rapper und politischen Aktivisten aus London. Der Mann stürmte schon mehrfach bei Live-Fernsehsendungen die Bühne, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Sonntag berichtete. So habe er die Verleihung der nationalen Fernsehpreise und auch eine nordirische Talkshow unterbrochen.

Bühne gestürmt

Nach einem Bericht des "Mirror" verurteilt der Rapper kommerzielle Popmusik und wirft Medien Korruption vor. Der Mann, der sich selbst auch als Philosoph bezeichnen soll und in London kaum bekannt ist, hatte Samstagabend beim Finale des Wettbewerbs den Auftritt der britischen Sängerin SuRie gestört. Während sie als neunte Kandidatin von 26 Finalisten ihren Song "Storm" sang, stürmte er auf die Bühne und entriss ihr das Mikro. Laut dem Sender BBC rief er "For the nazis of the UK media, we demand freedom" (Für die Nazis der britischen Medien: Wir verlangen Freiheit!). Sicherheitskräfte zerrten ihn von der Bühne; die Polizei nahm ihn fest.

Diashow Song Contest: Die besten Bilder vom Finale © Getty Images MELOVIN "Under The Ladder" © Getty Images Amaia y Alfred "Tu Cancion" © Getty Images Lea Sirk "Hvala, ne!" © Getty Images "When We're Old" © Getty Images Cesar Sampson "Nobody But You" © Getty Images Elina Nechayeva "La Forza" © Getty Images Alexander Rybak "That's How You Write A Song" © Getty Images Claudia Pascoal - "O Jardim" © Getty Images SuRie - "Storm" © APA/AFP/FRANCISCO LEONG Sanja Ilik & Balkania - "Nova Deca" © Getty Images Michael Schulte "You Let Me Walk Alone". © Getty Images Eugent Bushpepa "Mall" © Getty Images Mikolas Josef mit "Lie To Me". © Getty Images Rasmussen "Higher Ground" © Getty Images Jessica Mauboy "We Got Love". © Getty Images Saara Aalto "Monsters" © Getty Images EQUINOX "Bones" © Getty Images DOReDoS "My Lucky Day" © Getty Images Benjamin Ingrosso "Dance You Off" © Getty Images AWS "Viszlat Nyar" © Getty Images Netta "Toy" © Getty Images Waylon "Outlaw In Em" © Getty Images Ryan O'Shaughnessy "Together" © Getty Images Eleni Foureia "Fuego" 1 / 24 × Song Contest: Die besten Bilder vom Finale

Lied unterbrochen

SuRie musste für einige Sekunden ihr Lied unterbrechen, bevor sie wieder einsetzte und ihren Song souverän zu Ende sang. Die Europäische Rundfunkunion teilte mit, dass den Briten angeboten worden sei, den Auftritt zu wiederholen. SuRie und ihr Team hätten dies jedoch abgelehnt. Am Ende landete die 29-Jährige auf dem drittletzten Platz. Sie habe ihr Bestes gegeben, teilte die Sängerin mit. Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: "Das ist für jeden, der mal auf der Bühne gestanden hat, der schlimmste Alptraum." SuRie habe sich aber schnell gefangen.