Sampson auf ESC-Kurs

Countdown

„Es zählt nur das Finale. Dort will ich nicht für mich, sondern für Österreich gewinnen!“ Cesár Sampson (34) ist mit dem Top-Hit Nobody But You voll auf ESC-Kurs: über 1,2 Millionen Youtube-Klicks (mehr als einst Conichta) und laut Wett-Quoten ­sicher im ­Finale: Platz 7 in der Quali.

Fahrplan

Gestern wollte ihn ORF mit einer großen Farewell-Party in Wien verabschieden (Nach Redaktionsschluss), denn bereits am Sonntag (29. 4.) jettet Cesár nach Lissabon. Am 2. Mai um 10.40 Uhr steht in der Altice Arena die erste Probe am Plan. Am 7. Mai geht’s um die wichtigen Jury Punkte und 8. Mai (21 Uhr ORF1) rockt er um den ­Final-Einzug (12. Mai).