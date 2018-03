Harry & Meghan: "Nein" zu Ehevertrag

Am 19. Mai ist es so weit, dann zählt Meghan Markle (36) auch auf dem Papier zur königlichen Familie. Bis dahin sind noch einige Dinge abzuklären.



Ein großer Punkt war zum Beispiel die Frage, ob Prinz Harry (33) auf einen Ehevertrag bestehen wird - denn geht es nach der Queen, so solle er sein Vermögen (ca. 34 Millionen) schützen.

Harry will nicht unterzeichnen

Doch der 33-Jährige soll dies laut einem Insider ablehnen: "Harry hat nie daran gedacht, einen Ehevertrag zu unterzeichnen", erklärte eine Quelle gegenüber "Mail Online". "Er ist davon überzeugt, dass seine Ehe halten wird, also ist es für ihn nicht notwendig, etwas zu unterschreiben.



Meghan hat es darüber hinaus auch nicht nötig, den Prinzen wegen des Geldes zu heiraten. Das Vermögen der Schauspielerin wird auf vier Millionen geschätzt.