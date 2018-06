Wie frau es macht, so scheint es oft verkehrt zu sein.

Ist eine junge Mama bald nach der Geburt wieder fit und schlank, heißt es oft, sie habe sich dafür gequält. Ist das Gegenteil der Fall, hört man, dass die Mutter sich gehen lässt. Bei Annemarie Carpendale sorgt derzeit ein Bild für Wirbel, das in erstere Kategorie passt.

Die 40-Jährige, deren kleiner Sohn rund fünf Wochen alt ist, zeigt sich im Bikini - auf Instagram ist der Schnappschuss aus dem Urlaub zu sehen. Annemarie lehnt sich über einen Tisch voller gesunder Köstlichkeiten wie Obst und Gemüse, ihre Figur ist schlank und der Bauch klein. Dazu hat sie u. a. die Hashtags: nofilter, nostress, noregrets gesetzt.

Was herrlich entspannt aussieht, sorgt für eine Wucht an Kommentaren, die sehr unterschiedlich ausfallen: "Schlimm wird es dann wenn die Männer solche Bilder sehen und denken, dass die Frau nach der Entbindung so aussehen muss. Die bekommen ganz falsche Bilder und wir haben den Druck." Oder: "Man darf als Mutter nicht mal mehr gut aussehen. Am besten immer ungeschminkt, ungemachte Haare, Augenringe." Annemarie und Ehemann Wayne Carpendale sind für ihre Netz-Präsenz bekannt.