Es ist ein hübscher Schnappschuss aus dem Familienurlaub, den Annemarie Carpendale mit ihren Instagram-Followern teilt.

Urlaubsschnappschuss

Zu sehen ist der atemberaubende Sonnenuntergang auf Ibiza, dazu Strand und Meer und sie mit ihrem Söhnchen. Auf den ersten Blick ist das eine perfekte Urlaubserinnerung. Auf den zweiten haben einige ihrer Follower wieder etwas zu meckern. Denn Mini C, wie der zwei Monate alte Bub von seinen Eltern in den sozialen Netzwerken gerne genannt wird, trägt Socken und Schuhe. Ein Kommentar lautet: "Schönes Foto aber das Baby sitzt weder korrekt in der Trage noch halte ich die Schuhe bei der Hitze für notwendig. Und ja der Arm ist eingeklemmt. Natürlich muss man sich nicht über jeden Sch**** aufregen aber hier geht es um das Baby und ich finde da kann man auch ruhig Feedback geben, wenn etwas nicht korrekt ist.

Außerdem wird bemäkelt, dass der Kleine nicht in der orthopädisch korrekten Haltung in der Trage sitzt: "Die Anhock-Spreiz-Haltung sieht aber anders aus - der Po sollte tiefer als die Kniegelenk sein. "M" so sollte es aussehen."

Emotional

Zudem soll es doch viel zu heiß sein, meint ein User: "ist das nicht viel zu heiß für das Baby dadrin? Kenne mich damit nicht so aus, aber bei den Temperaturen gerade." Seitdem das Baby auf der Welt ist, werden die Carpendales für viele Bilder im Netz bekrittelt. Auch für dieses. Generell ist es ein Phänomen, dass sich im Netz zu solchen Themen emotional geäußert wird.