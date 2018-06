Ausschlag von Helene-Fischer-Duft

Schlagerstar Helene Fischer hat ein neues Parfum auf den Markt gebracht und alle reden darüber - zumindest auf ihrer Facebook-Seite.

Marketingartikel

Es ist der mittlerweile dritte Duft von Helene: Nach "Me, myself & you" und "That's Me" ist "For you" der neueste Marketingartikel mit Duftnote. Beschrieben wird er mit einem "zart-fruchtigen Ambiente"; enthalten sind Ambernoten, Apfelblüte und Vanille. Es soll einen persönlichen Teil von Helene Fischer widerspiegeln. Die meisten ihrer Fans finden das neue Accessoire super, wünschen sich den Duft als Geburtstagsgeschenk. Eine Frau kommentiert über das vorangegeangene Parfüm: "That's Me war vom Duft her klasse, aber wegen dem Parfüm hatte ich einen mega Ausschlag."

Sofort meldeten sich viele andere Damen, die für ihr Idol und den Duft Partei ergreifen. Er sei gut verträglich, auch als Duschgel, meinen sie. Helene Fischer war übrigens am 17.6. beim Claudia-Stöckl-Frühstück zu Gast und sprach von der großen Einsamkeit auf Tour („Ich habe Rituale gefunden: Abschminken im Bad, manchmal höre ich auch Klassik, um meinen Kopf nicht zu sehr arbeiten zu lassen“) und eine mögliche Karriere-Pause. „Wenn alles zu exzessiv wird und ich in diesem Tempo weitermache, befürchte ich selber, dass es zu viel wird. Jetzt muss ich einmal dieses Jahr überleben!“